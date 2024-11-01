Termes recherchés

Câble adaptateur d’ECG maternel réutilisable pour ECG maternel

Jeu de fils d’électrodes

Trouver des produits similaires

Jeu de fils d’électrodes réutilisable pour ECG maternel, à utiliser avec le câble adaptateur d’ECG maternel.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • ?
Nombre de fils
  • ?
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • N/A
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2705A, M2704A, M2703A, M2702A, M1364A, M1365A, M2727A, M2738A, M2720A
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Membre
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • ?
Nombre de fils
  • ?
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • N/A
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2705A, M2704A, M2703A, M2702A, M1364A, M1365A, M2727A, M2738A, M2720A
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Le cable MECG (ECG maternel) est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à monitorer l'ECG maternel. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Février 2021

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler