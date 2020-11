Philips – Capteur de SpO2 réutilisable à clip, pour adulte, avec connecteur D-sub à 9 broches. À utiliser sur les patients <gt/> 40 kg. Site d’application : doigt. Longueur du câble : 90 cm. Compatible avec les connecteurs à 12 broches via le câble adaptateur M1900B et avec les connecteurs à 8 broches via le câble adaptateur M1943A ou M1943AL. Peut aussi être utilisé avec le câble d’extension M4787A ou avec les connecteurs à 9 broches adaptés. Accessoires supplémentaires : câbles adaptateurs M1900B, M1943A et M1943AL (tous ces articles peuvent être commandés séparément).