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Capteur de SpO2 à clip, réutilisable, adulte capteur à clip, doigt adulte, connecteur D-sub à 9 broches

Sonde

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Philips – Capteur de SpO2 réutilisable à clip, pour adulte, avec connecteur D-sub à 9 broches. À utiliser sur les patients <gt/> 40 kg. Site d’application : doigt. Longueur du câble : 90 cm. Compatible avec les connecteurs à 12 broches via le câble adaptateur M1900B et avec les connecteurs à 8 broches via le câble adaptateur M1943A ou M1943AL. Peut aussi être utilisé avec le câble d’extension M4787A ou avec les connecteurs à 9 broches adaptés. Accessoires supplémentaires : câbles adaptateurs M1900B, M1943A et M1943AL (tous ces articles peuvent être commandés séparément).

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Fiche technique

Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Doigt
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Poids patient recommandé
  • &lt;gt/> 40 kg
Longueur du câble
  • 90 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863051, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Type de produit
  • Sonde
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,240 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1900B, M1943A, M1943AL, M4787A
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Doigt
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Doigt
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Poids patient recommandé
  • &lt;gt/> 40 kg
Longueur du câble
  • 90 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863051, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Type de produit
  • Sonde
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,240 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1900B, M1943A, M1943AL, M4787A
  • Le capteur SpO2 clip doigt adulte Philips est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage de la SpO2. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

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