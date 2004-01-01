Capteur de SpO2 à usage unique pour nouveau-né/nourrisson/adulte. Site d’application pour les nouveau-nés : pied/main, poids : < 3 kg. Site d’application pour les adultes : tous les doigts sauf le pouce, poids : > 40 kg. Site d’application pour les nourrissons : gros orteil/pouce, poids : 10-20 kg.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Toujours prêts à vous aider
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Toujours prêts à vous aider
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Réduit les interférences sur le signal
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Applications multiples
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Confortable
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Rigoureusement testés
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Toujours prêts à vous aider
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Toujours prêts à vous aider
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Réduit les interférences sur le signal
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Applications multiples
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Confortable
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Rigoureusement testés
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.