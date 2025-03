Ingenia Elition 3,0T X*

La nouvelle solution Philips Ingenia Elition offre des techniques de pointe en IRM et fixe de nouvelles normes en matière de recherche clinique en imagerie 3.0T, sur la base de nouvelles conceptions de gradient et RF. L’Ingenia Elition délivre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite¹. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par l’amélioration du temps de prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient combiné à une accélération des acquisitions 2D et 3D. En outre, l’Ingenia Elition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens RM.

