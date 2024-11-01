La nouvelle solution Philips Ingenia Elition offre des techniques de pointe en IRM et fixe de nouvelles normes en matière de recherche clinique en imagerie 3.0T, sur la base de nouvelles conceptions de gradient et RF. L’Ingenia Elition délivre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite¹. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par l’amélioration du temps de prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient combiné à une accélération des acquisitions 2D et 3D. En outre, l’Ingenia Elition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens RM.
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3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Améliore le confort du patient
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Une vitesse sans compromis
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Améliore le confort du patient
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Une vitesse sans compromis
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Fiche technique
Système d’aimant
Système d’aimant
Puissance du champ
3.0T
Système à tunnel
70 cm
Poids de l’aimant
4 800 kg (avec les cryogènes)
Technologie HeliumSave
Oui (évaporation nulle)
Taux d’évaporation des cryogènes
0 litre/heure
Gradients Vega HP
Gradients Vega HP
Amplitude / amplitude vectorielle
45 / 78 mT/m
Pente max. par axe
220 T/m/s
Linéarité du gradient
<0,5 %
Émission RF
Émission RF
Émission RF parallèle
Oui
Puissance en sortie
≥ 2 × 18 kW
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Hauteur minimale de plafond
Numérique**
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
24 m²
Hauteur de plafond (minimum)
2,6 m
1. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
2. SmartExam n’est pas disponible pour les patients porteurs d’implants sous conditions.
3. Par rapport à Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
4. Par rapport à l’acquisition sans ComforTone.
5. Par rapport à l’utilisation d’un matelas standard.
L'IRM Ingenia Elition est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec l'RM Ingenia Elition sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mai 2018
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