Développement des compétences du personnel à l’aide d’une bibliothèque de formations en ligne

Le portail de formations en ligne Philips propose des vidéos sur les performances et des cours virtuels dispensés par un formateur. Bénéficiez d’un accès illimité à divers supports de formation en ligne, des modules de formation en ligne aux vidéos, webinaires et autres contenus numériques. Développez et actualisez les connaissances et compétences en imagerie de votre équipe soignante, obtenez des crédits de formation continue pour conserver votre certification ou vos licences professionnelles (disponible uniquement aux États-Unis).