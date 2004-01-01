Ce câble de transmission de données par infrarouge (IR) se branche sur un PC. Il permet de récupérer les données provenant d’un défibrillateur automatisé externe Philips. Ces données seront utilisées par le logiciel HeartStart Event Review Pro à des fins de revues cliniques ou techniques ou le logiciel HeartStart Configure pour répliquer une configuration d'appareil.
