La canule nasale à haut débit Philips AC611 offre un apport en oxygène constant et confortable. De plus, elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui vous permet de maîtriser les coûts et d’optimiser les processus. Elle est compatible avec notre ventilateur V60 Plus afin de prendre en charge l’utilisation de la ventilation non invasive (VNI) et de l’oxygénothérapie à haut débit (OHD) via un seul système. Taille L.
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La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les
plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Est disponible en plusieurs tailles
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plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Est disponible en plusieurs tailles
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plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables.
Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Utilise le même circuit que les masques de VNI
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables.
Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Utilise le même circuit que les masques de VNI
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables.
Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables.
Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule
afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule
afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule
afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
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afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
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Est disponible en plusieurs tailles
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Est disponible en plusieurs tailles
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Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI
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Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule
afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
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afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
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afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
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afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
Fiche technique
Plage de débit
Plage de débit
Petite taille
≤ 70 l/min
Taille moyenne
≤ 80 l/min
Grande taille
≤ 80 l/min
À usage unique
À usage unique
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
Oui
Conditions de stockage
Conditions de stockage
Température
-20 à 60 °C
Humidité relative
15 à 95 % (sans condensation)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
20 par paquet
Plage de débit
Plage de débit
Petite taille
≤ 70 l/min
Taille moyenne
≤ 80 l/min
À usage unique
À usage unique
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
Oui
Conditions de stockage
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Température
-20 à 60 °C
Humidité relative
15 à 95 % (sans condensation)
Informations sur le produit
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Unité de mesure
20 par paquet
1. Test du prototype de canule nasale à haut débit Philips. Mené par ResearchWorks. 2016.
Non commercialisé aux États-Unis.
Les canules nasales AC611 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est utilisé pour l’assistance respiratoire. Les examens réalisés avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2020
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