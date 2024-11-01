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La sucette Premium Soothie a été conçue pour les bébés de 0 à 3 mois, qui n’ont pas encore de dents et sont allaités ou alimentés au biberon. Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’American Academy of Pediatrics.*

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Meilleures sucettes selon American Baby

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Nous sommes fiers que la sucette Philips Soothie ait été désignée meilleure sucette par le magasine American Baby, dans le cadre des American Baby Bests Awards 2014.

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Fiche technique

Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Calme et apaisement
Type de patient
  • Nourrissons
Type de produit
  • Sucettes
Sans DEHP
  • Oui
Sans BPA
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 0,0227 kg
Conditionnement
  • 100 par boîte
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  • *Les marques THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS et AAP sont la propriété de l’American Academy of Pediatrics. Toute mention de la politique de l’AAP et toute utilisation de ses marques commerciales n’impliquent en aucune manière une approbation de ces produits par l’AAP. Les politiques de l’AAP sont sujettes à modification sans préavis. Rendez-vous sur le site www.aap.org pour plus d’informations sur l’AAP et ses politiques.
  • ** American Baby® est une marque déposée de Meredith Corporation, utilisée avec son autorisation.
  • Les sucettes pour nourrissons sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié British Standards Institution. Elles sont destinées à apaiser et favoriser l’apprentissage de la succion des nourrissons. Les actes effectués avec les sucettes pour nourrissons sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Juillet 2018

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