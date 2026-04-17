Avertissement

Les sucettes pour nourrissons sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié British Standards Institution. Elles sont destinées à apaiser et favoriser l’apprentissage de la succion des nourrissons. Les actes effectués avec les sucettes pour nourrissons sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Juillet 2018