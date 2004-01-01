Le capteur d’oxymétrie de pouls Philips mesure en continu et de façon non invasive la saturation artérielle en oxygène. Conçu pour une utilisation sur un seul patient pendant plusieurs jours, il est fabriqué dans un matériau doux et souple, sans latex de caoutchouc naturel. Il peut être placé autour de la main ou du pied pour mesurer l’oxymétrie de pouls chez les patients de moins de 3 kg, ou sur le gros orteil ou le pouce chez les enfants pesant entre 10 et 20 kg, et sur n’importe quel doigt (sauf le pouce) chez les patients de plus de 40 kg.
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Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
Toujours prêts à vous aider
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Réduit les interférences sur le signal
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
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Conçus pour FAST SpO₂
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Applications multiples
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes
Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Confortable
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Doux et souple
Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Rigoureusement testés
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
Durable et validé
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Confortable
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Rigoureusement testés
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Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
Le capteur SpO2 réutilisable Philips est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage de la SpO2. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2025.
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