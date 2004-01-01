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Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Le capteur d’oxymétrie de pouls Philips mesure en continu et de façon non invasive la saturation artérielle en oxygène. Conçu pour une utilisation sur un seul patient pendant plusieurs jours, il est fabriqué dans un matériau doux et souple, sans latex de caoutchouc naturel. Il peut être placé autour de la main ou du pied pour mesurer l’oxymétrie de pouls chez les patients de moins de 3 kg, ou sur le gros orteil ou le pouce chez les enfants pesant entre 10 et 20 kg, et sur n’importe quel doigt (sauf le pouce) chez les patients de plus de 40 kg.

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Caractéristiques
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Toujours prêts à vous aider

Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.

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Réduit les interférences sur le signal

Conçus pour FAST SpO₂

Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.

Conçus pour FAST SpO₂

Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.

Conçus pour FAST SpO₂

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Applications multiples

Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes

Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.

Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes

Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.

Adapté à tous types de patients, des nouveau-nés aux adultes

Le capteur de SpO₂ M1133A peut être utilisé pour un grand nombre d’applications et de patients, allant des nouveau-nés aux adultes. Sa polyvalence fait de lui un complément utile à votre gamme de capteurs.
Confortable

Doux et souple

Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.

Doux et souple

Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.

Doux et souple

Bien aéré et fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, le capteur de SpO₂ assure le confort du patient.
Rigoureusement testés

Durable et validé

Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.

Durable et validé

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Durable et validé

Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes Philips.
  • Service et assistance
  • Réduit les interférences sur le signal
  • Applications multiples
  • Confortable
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Réduit les interférences sur le signal

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Applications multiples

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Confortable

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Doux et souple

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Doux et souple

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Rigoureusement testés

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • &lt; 3 kg ; 10 à 20 kg ; > 40 kg
Longueur du câble
  • 90 cm
Compatible avec l’équipement Philips
  • 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
  • M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 0,959 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Site d’application
  • Doigt (adulte) ; gros orteil/pouce (enfant) ; pied/main (nouveau-né)
Informations sur le produit
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Type de patient
  • Nouveau-né, enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • &lt; 3 kg ; 10 à 20 kg ; > 40 kg
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Poids patient recommandé
  • &lt; 3 kg ; 10 à 20 kg ; > 40 kg
Longueur du câble
  • 90 cm
Compatible avec l’équipement Philips
  • 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
  • M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 0,959 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Site d’application
  • Doigt (adulte) ; gros orteil/pouce (enfant) ; pied/main (nouveau-né)
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
  • Le capteur SpO2 réutilisable Philips est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage de la SpO2. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2025.

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