Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20 Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur nasal Alar FAST SpO2 de Philips garantit une surveillance fiable de la saturation en oxygène au niveau nasal, où l’apport sanguin des artères carotides est important. Cet emplacement génère un signal fort et cohérent qui est moins sensible à la constriction vasculaire que les extrémités¹, fournissant des signaux précis et fiables, même dans des conditions difficiles impliquant une faible perfusion et une centralisation du flux sanguin.² Confortable et durable, le capteur n’est pas adhésif et peut être utilisé sur un patient jusqu’à sept jours dans plusieurs zones de soins.