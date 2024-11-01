Lumière simple. Réutilisable. Gamme de circonférences : 27,5 à 36,0 cm. À utiliser avec la tubulure d’interconnexion pour brassard de pression adulte 989803183221.
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|Unité de mesure
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|À usage unique ou réutilisable
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|Type de patient
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Stérile ou non stérile
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|Certification CE
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|Taille
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|Unité de mesure
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|À usage unique ou réutilisable
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|Unité de mesure
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|À usage unique ou réutilisable
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|Type de patient
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Stérile ou non stérile
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