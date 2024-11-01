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Single Patch ECG Electrodes (25)

Monitorage amagnétique

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Précédemment appelées “électrodes Quadtrode standard”. Boîte de 25. Utilisation recommandée avec les câbles ECG références 989803193731, 989803193761, 989803152301 ou 989803185461.

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Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 25/boîte
À usage unique ou réutilisable
  • À usage unique
Type de patient
  • Adulte, enfant
Remplace la référence
  • 9303A et 9303N
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803193731
  • 989803193761
  • 989803152301
  • 989803185461
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 0,510 kg
Certification CE
  • Oui
Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 25/boîte
À usage unique ou réutilisable
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À usage unique ou réutilisable
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  • Adulte, enfant
Remplace la référence
  • 9303A et 9303N
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803193731
  • 989803193761
  • 989803152301
  • 989803185461
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
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  • 0,510 kg
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  • Oui
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