Câble patient à 10 fils, réutilisable, 3,4 m de long, fils gris, avec codage couleur CEI. Le câble patient se branche sur l’électrocardiographe PageWriter TC20 (860332) et se raccorde, à l’autre extrémité, à un adaptateur/une électrode ECG, via un connecteur à fiche banane (avec clip à ressort). Câble à conception monobloc se divisant comme suit : 2 fils pour dérivations périphériques, 2 x 3 fils pour dérivations précordiales, 2 fils pour dérivations périphériques. 1 câble réutilisable par unité. *Non disponible aux États-Unis ou au Canada.