Câble patient à 10 fils, réutilisable, 3,4 m de long, fils gris, avec codage couleur CEI. Le câble patient se branche sur l’électrocardiographe PageWriter TC20 (860332) et se raccorde, à l’autre extrémité, à un adaptateur/une électrode ECG, via un connecteur à fiche banane (avec clip à ressort). Câble à conception monobloc se divisant comme suit : 2 fils pour dérivations périphériques, 2 x 3 fils pour dérivations précordiales, 2 fils pour dérivations périphériques. 1 câble réutilisable par unité. *Non disponible aux États-Unis ou au Canada.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
Enfant, adulte
Site d’application
Membre ; thorax
Longueur du jeu de fils
3,4
m
Blindé
Blindés
Nombre de fils
10
Méthode de fixation des électrodes
Pince crocodile
Codage couleur
CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
860332
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Poids
385
g
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/D
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.