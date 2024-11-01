Câble patient à utiliser avec le module de transmission neuromusculaire Philips IntelliVue NMT 865383. Câble réutilisable équipé d’un connecteur vert à 12 broches (module) se divisant, à l’autre extrémité, en 3 fils individuels : un fil de 30 cm avec capteur d’accélération et deux jeux de fils à terminaisons à pince de 20 cm pouvant être reliés à des électrodes de stimulation à pression. Longueur totale du câble : 3 m. 1 câble par unité.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Certification CE
Oui
Conditionnement
1 câble patient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Le câble patient pour NMT est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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