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IntelliVue NMT Patient Cable

Câble patient

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Câble patient à utiliser avec le module de transmission neuromusculaire Philips IntelliVue NMT 865383. Câble réutilisable équipé d’un connecteur vert à 12 broches (module) se divisant, à l’autre extrémité, en 3 fils individuels : un fil de 30 cm avec capteur d’accélération et deux jeux de fils à terminaisons à pince de 20 cm pouvant être reliés à des électrodes de stimulation à pression. Longueur totale du câble : 3 m. 1 câble par unité.

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Fiche technique

Câble patient NMT
Câble patient NMT
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Câble patient NMT
Câble patient NMT
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient NMT
Câble patient NMT
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Le câble patient pour NMT est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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