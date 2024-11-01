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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
865350, 865351
Type de produit
Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Conditionnement
1 jeu de fils par unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
989803172221
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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