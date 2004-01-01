Ce support mural léger et discret est conçu pour ranger un défibrillateur automatisé externe Philips HeartStart et ses accessoires. Une attache en plastique (M3859A) permet de sécuriser la fixation de la mallette de transport sur le support. Tout scellé brisé signale une manipulation de l’appareil ou de ses accessoires, qui ont alors peut-être besoin d’être renouvelés. Le kit d’intervention rapide (68-PCHAT) peut être glissé derrière la mallette du défibrillateur.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.