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Trunk cable, 5-lead, OR AAMI/CEI

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Câble patient ECG à 5 fils, AAMI/CEI, pour bloc opératoire. Ce câble peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI.

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Fiche technique

Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863064
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble par unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1644A, M1645A, M1647A, M1648A, M1968A, M1971A
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 5
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863064
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble par unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1644A, M1645A, M1647A, M1648A, M1968A, M1971A
  • Les câbles tronc ECG pour jeu de 3 fils sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la surveillance des ECG . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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