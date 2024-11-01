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Class B USB Patient

Câbles de données patient pour ECG de diagnostic

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Câble USB de données patient de classe B, pour électrocardiographes PageWriter TC 30 (860306), TC 50 (860310) et TC 70 (860315) munis d’un connecteur d’entrée à 5 broches et d’une fiche pour le module d’interface patient (MIP) à 8 broches. Longueur : 2 m. 1 câble par unité.

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Fiche technique

Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Longueur du câble
  • 2,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860306, 860310, 860311, 860315, 860316
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,250 kg
Conditionnement
  • 1 câble par unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Longueur du câble
  • 2,0 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860306, 860310, 860311, 860315, 860316
Voir toutes les caractéristiques
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Longueur du câble
  • 2,0 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860306, 860310, 860311, 860315, 860316
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,250 kg
Conditionnement
  • 1 câble par unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Le cable USB données patient Philips est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la transmission des données patient entre l'electrocardiographe et les modules interface patient. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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