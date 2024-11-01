Câble USB de données patient de classe B, pour électrocardiographes PageWriter TC 30 (860306), TC 50 (860310) et TC 70 (860315) munis d’un connecteur d’entrée à 5 broches et d’une fiche pour le module d’interface patient (MIP) à 8 broches. Longueur : 2 m. 1 câble par unité.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
860306, 860310, 860311, 860315, 860316
Catégorie de produit
ECG
Type de produit
Câbles de données patient pour ECG de diagnostic
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Poids
0,250
kg
Conditionnement
1 câble par unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Le cable USB données patient Philips est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la transmission des données patient entre l'electrocardiographe et les modules interface patient. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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