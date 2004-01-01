Recommandées pour les patients âgés de 8 ans et plus ou de plus de 25 kg. Composées d’un câble conducteur fin et souple placé entre une couche de protection non conductrice et un adhésif en hydrogel, ces électrodes conviennent à la surveillance ECG, la stimulation cardiaque externe, la cardioversion synchronisée et la défibrillation. Le connecteur des fils d’électrodes est robuste et ergonomique, pour une insertion simple et rapide.
30 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Les cartouches d’électrodes SMART pour adulte et pour nourrisson/enfant sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Elles sont destinées au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les cartouches d’électrodes SMART sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2022
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
