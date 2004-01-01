HeartStart Adult Defibrillator Électrodes de défibrillation

Recommandées pour les patients âgés de 8 ans et plus ou de plus de 25 kg. Composées d’un câble conducteur fin et souple placé entre une couche de protection non conductrice et un adhésif en hydrogel, ces électrodes conviennent à la surveillance ECG, la stimulation cardiaque externe, la cardioversion synchronisée et la défibrillation. Le connecteur des fils d’électrodes est robuste et ergonomique, pour une insertion simple et rapide.