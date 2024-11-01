Jeu de 5 fils blindé, codage couleur CEI, connecteurs à pression et embout protecteur. Longueur : 85 cm. 1 jeu de fils par paquet. À utiliser avec l’émetteur-récepteur Philips TRX4851A ou M4841A du système de télémétrie IntelliVue M2601B (862108).
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
862231, 862439, 862108, M2601B
Catégorie de produit
ECG
Type de produit
Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,150
kg
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
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