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Jeu de 5 fils, à pression CEI, fils à codage couleur

Jeu de fils de télémétrie

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Jeu de 5 fils blindé, codage couleur CEI, connecteurs à pression et embout protecteur. Longueur : 85 cm. 1 jeu de fils par paquet. À utiliser avec l’émetteur-récepteur Philips TRX4851A ou M4841A du système de télémétrie IntelliVue M2601B (862108).

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862231, 862439, 862108, M2601B
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,150 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862231, 862439, 862108, M2601B
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862231, 862439, 862108, M2601B
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,150 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile

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