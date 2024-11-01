Jeu de longs fils blindés pour dérivations périphériques, pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI et CEI, terminaisons par fiche banane. Comprend 2 longs fils pour électrodes de bras (1,37 m), 2 longs fils pour électrodes de jambe (1,42 m), 13 x 2 bagues de couleur et 5 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel d’utilisation. Les pinces ne sont pas pré-assemblées.
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Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
Enfant, adulte
Site d’application
Membre
Longueur du jeu de fils
?
Blindé
Blindés
Méthode de fixation des électrodes
Pince crocodile
Codage couleur
AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
860315, 860310
Type de produit
Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Poids
160
g
Conditionnement
1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/D
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