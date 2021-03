Jeu de longs fils blindés pour dérivations périphériques, pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI et CEI, terminaisons par fiche banane. Comprend 2 longs fils pour électrodes de bras (1,37 m), 2 longs fils pour électrodes de jambe (1,42 m), 13 x 2 bagues de couleur et 5 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel d’utilisation. Les pinces ne sont pas pré-assemblées.