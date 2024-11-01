Jeu de fils pour dérivations périphériques AAMI et CEI Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic

Jeu de fils blindés pour dérivations périphériques pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI et CEI, terminaisons par fiche banane. Comprend 2 fils pour électrodes de bras (99 cm), 2 fils pour électrodes de jambe (1,04 m), 5 x 2 bagues de couleur et 13 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel d’utilisation. Les pinces et les bagues ne sont pas pré-assemblées. 1 jeu complet de fils d’électrodes par unité.