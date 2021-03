et

Jeu de fils pour dérivations précordiales, pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI et CEI, comprenant un système (Trident) regroupant 3 fils d’électrodes (70 cm), 12 x 2 bagues de couleur, 3 bagues de base marron, 3 bagues de base blanche (AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 4 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel d’utilisation. Le système Trident est livré avec la barrette de séparation pré-assemblée.