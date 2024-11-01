Termes recherchés

Jeu complet de longs fils d’électrodes CEI

Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic

Trouver des produits similaires

Jeu complet de longs fils d’électrodes blindés, pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur CEI, terminaisons par fiche banane. Comprend 2 longs fils pour électrodes de bras (1,37 m), 2 longs fils pour électrodes de jambe (1,42 m), 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 longs fils d’électrodes (1,07 m), 2 barrettes de séparation de diamètre 2,54, 10 adaptateurs pour fiche banane, 2 étiquettes Trident Yoke (C1-C3, C4-C6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base blanche et un manuel d’utilisation. Ce jeu de fils d’électrodes est livré entièrement assemblé. 1 jeu complet de fils d’électrodes par unité.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre ; thorax
Longueur du jeu de fils
  • ?
Blindé
  • Blindés
Méthode de fixation des électrodes
  • Pince crocodile
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Type de produit
  • Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/D
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre ; thorax
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre ; thorax
Longueur du jeu de fils
  • ?
Blindé
  • Blindés
Méthode de fixation des électrodes
  • Pince crocodile
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Type de produit
  • Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/D

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler