La batterie principale du FR3 est une batterie au lithium-dioxyde de manganèse, non rechargeable. Durée de conservation de 5 ans et autonomie de 300 chocs ou 12 heures de surveillance.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Accessoires
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861388, 861389
Type de produit
  • Batterie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,295 kg
Conditionnement
  • 1 batterie
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
