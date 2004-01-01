La clé pédiatrique pour FR3 avec cordon de fixation est conçue pour être utilisée avec le défibrillateur HeartStart FR3 lors d’une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg). Une fois la clé de défibrillation pédiatrique insérée, le FR3 réduit automatiquement la puissance du choc afin de s’adapter à une défibrillation pédiatrique. Elle peut uniquement être utilisée par un médecin ou sous la supervision d’un médecin.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.