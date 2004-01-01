Termes recherchés

Infant/Child Key FR3

Accessoires

Trouver des produits similaires

La clé pédiatrique pour FR3 avec cordon de fixation est conçue pour être utilisée avec le défibrillateur HeartStart FR3 lors d’une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg). Une fois la clé de défibrillation pédiatrique insérée, le FR3 réduit automatiquement la puissance du choc afin de s’adapter à une défibrillation pédiatrique. Elle peut uniquement être utilisée par un médecin ou sous la supervision d’un médecin.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861388, 861389
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,113 kg
Conditionnement
  • 1 unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861388, 861389
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,113 kg
Conditionnement
  • 1 unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler