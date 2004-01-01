Infant/Child Key FR3 Accessoires

La clé pédiatrique pour FR3 avec cordon de fixation est conçue pour être utilisée avec le défibrillateur HeartStart FR3 lors d’une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg). Une fois la clé de défibrillation pédiatrique insérée, le FR3 réduit automatiquement la puissance du choc afin de s’adapter à une défibrillation pédiatrique. Elle peut uniquement être utilisée par un médecin ou sous la supervision d’un médecin.