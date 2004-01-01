Termes recherchés

SMART Pads III 5 jeux d'électrodes

Électrodes de défibrillation

Trouver des produits similaires

Les électrodes SMART III ont été optimisées afin d’être rapidement opérationnelles. Vous n’avez plus besoin de les retirer de leur emballage ce qui permet de gagner du temps en début d’intervention. Elles peuvent être utilisées aussi bien sur des adultes que sur des enfants (avec la clé de défibrillation pédiatrique en option), vous ne perdez donc plus de temps à changer de jeu d’électrodes. Des languettes permettent de retirer la pellicule de protection et de positionner les électrodes plus rapidement et plus facilement. Lorsqu’elles sont utilisées avec une mallette de transport Philips pour FR3 équipée d’un étui d’électrodes, les électrodes SMART III peuvent être pré-connectées et testées lors des autotests de routine du FR3. Par ailleurs, le connecteur multifonction des électrodes SMART III est compatible avec les défibrillateurs manuels HeartStart et convient à la surveillance ECG, à la stimulation cardiaque externe, à la cardioversion synchronisée, ainsi qu’à la défibrillation.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • Tous
Surface conductrice
  • 80 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,2 m
Gamme de température pour le stockage
  • 0 à 50 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861388, 861389
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,25 kg
Conditionnement
  • 5 jeux par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 30 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • Tous
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • Tous
Surface conductrice
  • 80 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,2 m
Gamme de température pour le stockage
  • 0 à 50 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861388, 861389
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,25 kg
Conditionnement
  • 5 jeux par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 30 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler