SMART Pads III 5 jeux d'électrodes Électrodes de défibrillation

Les électrodes SMART III ont été optimisées afin d’être rapidement opérationnelles. Vous n’avez plus besoin de les retirer de leur emballage ce qui permet de gagner du temps en début d’intervention. Elles peuvent être utilisées aussi bien sur des adultes que sur des enfants (avec la clé de défibrillation pédiatrique en option), vous ne perdez donc plus de temps à changer de jeu d’électrodes. Des languettes permettent de retirer la pellicule de protection et de positionner les électrodes plus rapidement et plus facilement. Lorsqu’elles sont utilisées avec une mallette de transport Philips pour FR3 équipée d’un étui d’électrodes, les électrodes SMART III peuvent être pré-connectées et testées lors des autotests de routine du FR3. Par ailleurs, le connecteur multifonction des électrodes SMART III est compatible avec les défibrillateurs manuels HeartStart et convient à la surveillance ECG, à la stimulation cardiaque externe, à la cardioversion synchronisée, ainsi qu’à la défibrillation.