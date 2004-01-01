Les électrodes SMART III ont été optimisées afin d’être rapidement opérationnelles. Vous n’avez plus besoin de les retirer de leur emballage ce qui permet de gagner du temps en début d’intervention. Elles peuvent être utilisées aussi bien sur des adultes que sur des enfants (avec la clé de défibrillation pédiatrique en option), vous ne perdez donc plus de temps à changer de jeu d’électrodes. Des languettes permettent de retirer la pellicule de protection et de positionner les électrodes plus rapidement et plus facilement. Lorsqu’elles sont utilisées avec une mallette de transport Philips pour FR3 équipée d’un étui d’électrodes, les électrodes SMART III peuvent être pré-connectées et testées lors des autotests de routine du FR3. Par ailleurs, le connecteur multifonction des électrodes SMART III est compatible avec les défibrillateurs manuels HeartStart et convient à la surveillance ECG, à la stimulation cardiaque externe, à la cardioversion synchronisée, ainsi qu’à la défibrillation.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
861388, 861389
Type de produit
Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,091
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
À l’unité
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
30 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
