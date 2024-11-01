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Jeu de 3 fils, terminaisons à pince, CEI

Câble patient et jeu de fils d’électrodes combiné

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Câble patient/Jeu de fils d’électrodes monobloc pour dérivations périphériques, avec 3 connecteurs à pince, codage couleur CEI.

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Fiche technique

Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur totale
  • 2,5 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863085, 863064, 863065, 863086, 863066, 863068, 863088, 863077, 63300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863310, 863311, 863320, 863321, 863322, M8102A, M8105A, M3002A
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient et jeu de fils d’électrodes combiné
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,156 kg
Conditionnement
  • 1 câble
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863085, 863064, 863065, 863086, 863066, 863068, 863088, 863077, 63300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863310, 863311, 863320, 863321, 863322, M8102A, M8105A, M3002A
Catégorie de produit
  • ECG
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Câble patient combiné ECG et jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur totale
  • 2,5 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863085, 863064, 863065, 863086, 863066, 863068, 863088, 863077, 63300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863310, 863311, 863320, 863321, 863322, M8102A, M8105A, M3002A
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient et jeu de fils d’électrodes combiné
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,156 kg
Conditionnement
  • 1 câble
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Les jeux de cables à 3 ou 5 fils CEI Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la prise de mesure dans le cadre d'un examen ECG. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

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