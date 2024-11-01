Termes recherchés

Defibrillator Chemical Paper

Rouleau

Trouver des produits similaires

1 rouleau, papier thermochimique de 75 mm x 25 m, sans en-tête, quadrillage rouge

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 75 mm x 25 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 867172
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Papier
Type de produit
  • Rouleau
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Non
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 10 rouleaux par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 75 mm x 25 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 867172
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 75 mm x 25 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 867172
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Papier
Type de produit
  • Rouleau
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Non
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 10 rouleaux par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler