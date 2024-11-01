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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Papier
Taille du papier
  • 58,7 mm x 25 m
Type de produit
  • Rouleau
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 0,480 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Conditionnement
  • 20 rouleaux par boîte
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • Non
Certification CE
  • N/A
Sans BPA
  • Sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Taille du papier
  • 58,7 mm x 25 m
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  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
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  • Papier
Taille du papier
  • 58,7 mm x 25 m
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  • Rouleau
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 0,480 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
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  • 20 rouleaux par boîte
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  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
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