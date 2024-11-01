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D2cwc CW

Sonde sans imagerie

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Fiche technique

Caractéristiques
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Technologie
  • -
Nombre d’éléments
  • -
Gamme de fréquences
  • -
Type de sonde
  • Sans imagerie
Ouverture
  • -
Champ d’acquisition
  • -
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • Doppler continu à fréquence d’émission fixe de 2 MHz
Applications
  • Examens cardiologiques chez l’adulte
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Caractéristiques
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Type de sonde
  • Sans imagerie
Ouverture
  • -
Champ d’acquisition
  • -
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • Doppler continu à fréquence d’émission fixe de 2 MHz
Applications
  • Examens cardiologiques chez l’adulte
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
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