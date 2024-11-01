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S4-1

Sonde sectorielle large bande

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Fiche technique

Caractéristiques
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Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
  • -
Gamme de fréquences
  • 4 - 1 MHz
Type de sonde
  • Sectorielle
Ouverture
  • -
Champ d’acquisition
  • -
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • Prise en charge des modes 2D, TM, Couleur, Doppler pulsé, Doppler continu, Imagerie harmonique tissulaire et Doppler énergie (CPA)
Applications
  • Imagerie haute résolution pour les applications abdominales, cardiaques, gynécologiques et obstétricales
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Caractéristiques
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Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
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Caractéristiques
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Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
  • -
Gamme de fréquences
  • 4 - 1 MHz
Type de sonde
  • Sectorielle
Ouverture
  • -
Champ d’acquisition
  • -
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • Prise en charge des modes 2D, TM, Couleur, Doppler pulsé, Doppler continu, Imagerie harmonique tissulaire et Doppler énergie (CPA)
Applications
  • Imagerie haute résolution pour les applications abdominales, cardiaques, gynécologiques et obstétricales
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
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  • Non
Caractéristiques physiques
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