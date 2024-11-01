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L15-7io

Sonde linéaire compacte “club de golf” large bande

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Fiche technique

Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, lentille acoustique d’imagerie exclusive à la surface de la sonde
Nombre d’éléments
  • 128
Gamme de fréquences
  • 15 - 7 MHz
Type de sonde
  • Linéaire
Ouverture
  • 23 millimètre
Champ d’acquisition
  • N/A
Champ de visualisation volumique
  • N/A
Modes
  • 2D, Doppler pulsé orientable, Doppler couleur, Doppler énergie (CPA), imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES et imagerie harmonique multivariable
Applications
  • Examens vasculaires, ostéo-articulaires, des parties molles, des structures superficielles, chirurgicaux
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, lentille acoustique d’imagerie exclusive à la surface de la sonde
Nombre d’éléments
  • 128
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Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, lentille acoustique d’imagerie exclusive à la surface de la sonde
Nombre d’éléments
  • 128
Gamme de fréquences
  • 15 - 7 MHz
Type de sonde
  • Linéaire
Ouverture
  • 23 millimètre
Champ d’acquisition
  • N/A
Champ de visualisation volumique
  • N/A
Modes
  • 2D, Doppler pulsé orientable, Doppler couleur, Doppler énergie (CPA), imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES et imagerie harmonique multivariable
Applications
  • Examens vasculaires, ostéo-articulaires, des parties molles, des structures superficielles, chirurgicaux
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
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