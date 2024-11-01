Vous ne savez pas ce à quoi vous allez être confronté lorsque vous arrivez sur les lieux d’un incident, ni quand un patient hospitalisé va être victime d’un arrêt cardiaque soudain. Mais vous savez que vous devez être réactif. Philips HeartStart Intrepid relève ce défi. Ce moniteur/défibrillateur robuste, léger et facile d’utilisation vous permet de réagir rapidement et efficacement lorsque la vie d’un patient est en danger.
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Cette solution complète offre une surveillance de l’oxymétrie de pouls (SpO₂), de la pression non invasive (PNI), de la capnographie (CO₂fe), de la température, et bien plus encore. De plus, elle offre des outils d’aide à la décision clinique innovants qui vous aident à accélérer le triage et à déterminer la prise en charge la plus appropriée.
Évaluation approfondie
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Adultes, nourrissons, enfants
Prise en charge efficace
HeartStart Intrepid permet de passer rapidement de la catégorie adulte à nourrisson/enfant par simple pression d’un bouton. En outre, en mode DAE (en option), il analyse automatiquement le rythme cardiaque et recommande de délivrer un choc lorsque cela est nécessaire.
Prise en charge efficace
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Prise en charge efficace
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Plateforme basée sur le cloud
Connexion facile
Transférez les paramètres vitaux de vos patients sur le cloud Emergency Care Informatics Suite de manière sécurisée et connectez-vous facilement à votre système de transmission de données médicales pour un archivage rapide et précis des dossiers. Ces données intégrées facilitent les analyses post-événements ainsi que la facturation et contribuent à l’optimisation continue de la qualité et de l’efficacité opérationnelle.
Connexion facile
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3 modes, 1 appareil
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
Deux défibrillateurs en un
Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque seconde compte. HeartStart Intrepid permet aux secouristes et aux soignants formés à la réanimation de base de délivrer un choc pour sauver la vie du patient grâce au mode DAE (en option) du système. Des messages sonores et visuels vous guident tout au long du processus de défibrillation.
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Prise en charge efficace
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La disponibilité de certaines fonctionnalités est variable suivant les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial pour en savoir plus.
* Poids approximatif (avec électrodes, câble et batterie)
** À une température de 20 ⁰C, une batterie neuve à pleine charge assure au moins 5 heures de surveillance continue (ECG, CO₂fe, SpO₂, température) avec une mesure de la PNI toutes les 15 minutes et 20 charges à pleine énergie/chocs.
Disponibilité variable selon les pays. Produit non commercialisé aux États-Unis. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial pour connaître les disponibilités de nos produits.
Le défibrillateur/moniteur HeartStart Intrepid est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec ce dispositif médical sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2020
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