L’IntelliVue MMX de Philips fonctionne avec ou sans extensions de mesure permettant d’ajouter des mesures à un moniteur patient Philips IntelliVue. En cas de transfert de patient, les câbles patient, les réglages, ainsi que les informations administratives, les données de mesure et les tendances peuvent être transférés d’un moniteur à un autre à l’aide du MMX. Les transitions sont ainsi plus rapides et vos dossiers médicaux sont exhaustifs.