Avertissement

Les matériaux composant le boîtier du MMX ont montré une résistance à la détérioration jusqu’à 60 fois supérieure à celle du boîtier de la version précédente. Pour obtenir la liste complète des agents recommandés, reportez-vous au manuel d’utilisation.

Offre une compatibilité descendante de plus de 15 ans avec les moniteurs patient IntelliVue existants (une mise à niveau peut s’avérer nécessaire).

Masimo, rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation.

Nellcor et OxiMax sont des marques commerciales de Medtronic ou de ses filiales.

Le module Intellivue MMX est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Associé à son hôte, il est destiné au monitorage. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2024.

Le module Intellivue MMX est un dispositif médical fabriqué par Philips. Associé à son hôte, il est destiné au monitorage. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Octobre 2024.