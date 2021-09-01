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Avalon beltless fetal monitoring solution

Pod sans fil de mesures fœtales et maternelles, avec patch adhésif associé

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En tant que soignant, vous souhaitez optimiser la mobilité et le confort de vos patientes. Les capteurs sans fil y contribuent, sans pour autant renoncer à une surveillance essentielle. Cependant, la technologie sans fil classique a ses limites, notamment lorsque les patientes présentent un IMC élevé¹ ou doivent subir une péridurale. Ainsi, la solution Avalon de surveillance fœtale et maternelle sans sangle abdominale offre une alternative.

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L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

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Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.

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Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

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Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.

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Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive

Documentation exhaustive

La solution sans sangle abdominale Avalon peut être utilisée communément avec les capteurs sans fil Avalon, ce qui ne nécessite pas de connexion/déconnexion de l’un ou l’autre des dispositifs, et évite les coupures d’enregistrements.

Documentation exhaustive

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Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale

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De plus, elle est utilisée avec la station Avalon CL, ce qui ne nécessite pas l’ajout de dispositif(s) d’interface supplémentaire(s) ou de câbles. Vous bénéficiez ainsi du même confort de connexion sans fil que d’habitude et de la même simplicité d’affectation des patientes, en venant associer le relai CL de mesures fœtale et maternelle à votre station d’accueil.

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Connexions sans fil

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Tout comme les autres mesures Avalon CL, la solution de surveillance sans sangle abdominale Avalon numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent numériques jusqu’à ce qu’elles s’affichent à l’écran que ce soit via la station CL ou via le relai à “portée étendue” Avalon CL pour une surveillance sans interruption sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

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Fiche technique

Caractéristiques environnementales
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Température de fonctionnement
  • 10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • moins de 95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 10 à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • moins de 90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Performance : aRCF
Performance : aRCF
Gamme de mesure
  • 60 à 240 bpm
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aFC
Performance : aFC
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 40 à 240 bpm
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aToco
Performance : aToco
Méthode de mesure
  • Électromyographie utérine
Gamme de mesure
  • 0 à 500 μV
Résolution
  • 0 à 255 niveaux représentant 100 % de la pleine échelle
Précision
  • ±5 %
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,07 kg
Dimensions (L x H x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Type de batterie
  • Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles
Autonomie de la batterie (à pleine charge)
  • 16 heures minimum
Autonomie de la batterie
  • supérieure à 500 cycles de charge/décharge ou à 4 ans
Durée de stockage de la batterie du capteur
  • ≥ 1 an à 25 °C (les batteries doivent être chargées à 40 - 50 % tous les 6 mois)
Temps de charge de la batterie
  • ≤ 3,0 h pour une charge à 100 %
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 67 (immersion pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement
Degré de protection contre les chocs électriques
  • Type CF
Identification du pod
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
Caractéristiques environnementales
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Température de fonctionnement
  • 10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • moins de 95 % d’humidité relative à 40 °C
Performance : aRCF
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Gamme de mesure
  • 60 à 240 bpm
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Humidité de stockage/transport
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Précision
  • ±1 bpm
Performance : aToco
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Méthode de mesure
  • Électromyographie utérine
Gamme de mesure
  • 0 à 500 μV
Résolution
  • 0 à 255 niveaux représentant 100 % de la pleine échelle
Précision
  • ±5 %
Caractéristiques physiques
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Poids
  • 0,07 kg
Dimensions (L x H x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Type de batterie
  • Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles
Autonomie de la batterie (à pleine charge)
  • 16 heures minimum
Autonomie de la batterie
  • supérieure à 500 cycles de charge/décharge ou à 4 ans
Durée de stockage de la batterie du capteur
  • ≥ 1 an à 25 °C (les batteries doivent être chargées à 40 - 50 % tous les 6 mois)
Temps de charge de la batterie
  • ≤ 3,0 h pour une charge à 100 %
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 67 (immersion pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement
Degré de protection contre les chocs électriques
  • Type CF
Identification du pod
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
  • ¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6): 590-5.
  • La solution Avalon sans sangle abdominale a fait l’objet d’une évaluation clinique dans les études suivantes :
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Étude pilote de faisabilité 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
  • C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
  • Le moniteur fœtal Avalon est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage maternel et foetal. Les actes effectués avec le moniteur Avalon sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Decembre 2025.
  • Le patch Avalon CL est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à maintenir le pod de surveillance maternelle et fœtale Avalon et est indissociable au bon fonctionnement de cet appareil. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Decembre 2025.
  • Le pod de surveillance maternelle et foetale Avalon est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage maternel et foetal. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Decembre 2025.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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