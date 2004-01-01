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Bispectral Index (BIS) Module

Module de mesure

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Le module BIS (Bispectral Index) fournit les valeurs numériques et les tendances haute résolution facilitant la surveillance de l’état de conscience et de la sédation au bloc opératoire, en unité de soins intensifs ainsi que dans d’autres environnements cliniques tels que la chirurgie ambulatoire et la sédation consciente. Grâce à la technologie Covidien, les mesures BIS vous permettent de déterminer le type d’anesthésique ou de sédatif et son dosage pour chaque patient.

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Mesures bilatérales

Mesures bilatérales

Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).

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Fiche technique

Caractéristiques physiques
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Poids
  • 0,3 kg
Dimensions
  • 36 x 102 x 111 mm
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  • 36 x 102 x 111 mm
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