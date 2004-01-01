Le module BIS (Bispectral Index) fournit les valeurs numériques et les tendances haute résolution facilitant la surveillance de l’état de conscience et de la sédation au bloc opératoire, en unité de soins intensifs ainsi que dans d’autres environnements cliniques tels que la chirurgie ambulatoire et la sédation consciente. Grâce à la technologie Covidien, les mesures BIS vous permettent de déterminer le type d’anesthésique ou de sédatif et son dosage pour chaque patient.
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Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).
Mesures bilatérales
Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).
Mesures bilatérales
Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).
Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).
Mesures bilatérales
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Mesures bilatérales
Grâce à l’unité BIS à 4 canaux et au capteur BIS correspondant, vous pouvez effectuer des mesures BIS bilatérales et ainsi analyser simultanément les données EEG des deux hémisphères cérébraux. (Nécessite la révision logicielle IntelliVue L.0 ou supérieure).
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