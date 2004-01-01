Termes recherchés
Pour prendre de bonnes décisions en matière d’anesthésie, vous devez connaître aussi bien les agents anesthésiques que les patients. Ce module intègre les mesures de gaz, tout aussi faciles à utiliser que sur nos autres modules de mesure, à votre système de surveillance IntelliVue.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Choisir le paysFrance (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.