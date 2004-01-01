Termes recherchés

IntelliVue G7ᵐ Anesthesia Gas Module

Module de mesure

Trouver des produits similaires

Pour prendre de bonnes décisions en matière d’anesthésie, vous devez connaître aussi bien les agents anesthésiques que les patients. Ce module intègre les mesures de gaz, tout aussi faciles à utiliser que sur nos autres modules de mesure, à votre système de surveillance IntelliVue.

Contactez nous
Caractéristiques
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.

Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage
Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.
Pour en savoir plus
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.

Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible
Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.
Pour en savoir plus
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.

Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel
Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.
Pour en savoir plus
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.
  • Plus grande flexibilité de monitorage
  • Piège à eau plus flexible
  • Données fiables, en temps réel
Voir toutes les caractéristiques
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.

Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage
Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.
Pour en savoir plus
Plus grande flexibilité de monitorage
Plus grande flexibilité de monitorage

Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.

Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible
Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.
Pour en savoir plus
Piège à eau plus flexible
Piège à eau plus flexible

Piège à eau plus flexible

Le piège à eau rotatif vous permet de relier le module de gaz à une baie verticale ou horizontale. Il est réutilisable et peut être vidé, ce qui limite les interruptions de soins dues à l’installation d’un nouveau piège à eau.
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.

Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel
Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.
Pour en savoir plus
Données fiables, en temps réel
Données fiables, en temps réel

Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié à IntelliVue G7ᵐ, le système de monitorage fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur le sévoflurane, le desflurane, l’isoflurane, l’halothane, l’enflurane ainsi que sur le protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler