Plus grande flexibilité de monitorage

Le système IntelliVue G7ᵐ convient aux environnements à criticité basse ou élevée et s’intègre à votre moniteur sans câblage ni dispositif de montage supplémentaire. Il est compatible avec différents moniteurs, vous pouvez ainsi poursuivre la surveillance des patients intubés et sous anesthésie au bloc opératoire ou dans les unités de soins intensifs. Il suffit de retirer le module et de le relier à un autre moniteur ou à une baie IntelliVue.