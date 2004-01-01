Termes recherchés

Cableless Ultrasound Transducer

Philips Avalon

Capteur à ultrasons Avalon CL à utiliser avec la station d’accueil Avalon CL 866074.

Contactez nous
Caractéristiques
Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • &lt;95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 0 °C à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • &lt;90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 76 mm/37 mm
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,2 kg
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 68 (immersion pendant 5 heures à une profondeur maximale de 1 m)
Identification du capteur
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
Voir toutes les caractéristiques
  • Le capteur à ultrasons Avalon CL est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné à la mesure du rythme cardiaque foetal et à l'enregistrement du profil de mobilité foetal. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Decembre 2024.

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

