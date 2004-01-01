Termes recherchés

IntelliBridge EC10

Module d’interfaçage pour appareils médicaux

Comment rassembler les informations patient clés provenant de différents environnements de soins et équipements ? Le module IntelliBridge EC10 vous rassemble les données des appareils de chevet, puis les affiche sur les moniteurs patient IntelliVue et les transmet aux systèmes d’information hospitaliers et cliniques.

Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.

Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.

Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.
Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.

Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.

Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.
Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.

Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.

Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.
Afin de simplifier l’acquisition des données patient, notre interface IntelliBridge EC10 collecte, en temps réel, les informations provenant d’un maximum de quatre appareils médicaux situés au chevet du patient (ventilateurs, appareils d’anesthésie, pompes à perfusion ou encore dispositifs de mesure multiparamètre). Ces informations sont ensuite affichées sur les moniteurs patient Philips IntelliVue et peuvent être transmises au moniteur central ainsi qu’aux systèmes d’appel infirmière et de documentation.
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.

Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.

Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.
Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel infirmière de l’unité de soins intensifs ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
La solution d’interfaçage IntelliBridge EC10 illustre notre volonté d’entrer dans l’ère des systèmes ouverts. Les moniteurs patient Philips sont compatibles avec les appareils des principaux fabricants tels que MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

  • Les noms des autres fabricants sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
  • Le dispositif Intellibridge EC10 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Fevrier 2025
  • Le dispositif Intellibridge EC10 est un dispositif médical fabriqué par Philips. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fevrier 2025

