Le kit Easy Care extra-long pour adulte comprend 6 brassards : adulte petite taille (M4554B), adulte (M4555B), adulte extra-long (M4556B), adulte grande taille (M4557B), adulte grande taille extra-long (M4558B) et cuisse (M4559B).
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Les brassards de pression non invasive réutilisables ou à usage unique, sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients. Les actes effectués avec ces brassards sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2020
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