L’électrocardiographe Philips PageWriter TC10 est un appareil avancé, conçu pour s’adapter à vos processus de travail. Léger et compact, le TC10 est une solution portable qui répond aux besoins des patients dans une grande variété d’environnements de soins.
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L’électrocardiographe PageWriter TC10 reposant sur une plateforme standard, il s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. De plus, une communication réseau bidirectionnelle avancée utilisant une connexion sans fil sécurisée basée sur des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données patient, du personnel soignant et des informations financières.
Fonctions de diagnostic supplémentaires
L’électrocardiographe PageWriter TC10 reposant sur une plateforme standard, il s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. De plus, une communication réseau bidirectionnelle avancée utilisant une connexion sans fil sécurisée basée sur des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données patient, du personnel soignant et des informations financières.
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L’électrocardiographe PageWriter TC10 reposant sur une plateforme standard, il s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. De plus, une communication réseau bidirectionnelle avancée utilisant une connexion sans fil sécurisée basée sur des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données patient, du personnel soignant et des informations financières.
Connexion sécurisée
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L’algorithme ECG DXL de Philips propose une interprétation des données ECG, ainsi qu’un ensemble d’outils avancés de diagnostic des infarctus de type STEMI afin d’interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients.
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L’algorithme ECG DXL de Philips propose une interprétation des données ECG, ainsi qu’un ensemble d’outils avancés de diagnostic des infarctus de type STEMI afin d’interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients.
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L’algorithme ECG DXL de Philips propose une interprétation des données ECG, ainsi qu’un ensemble d’outils avancés de diagnostic des infarctus de type STEMI afin d’interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients.
Fonctionnalités avancées
Fonctionnalités avancées
Utilisez les options de mise à niveau pour ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer vos outils cliniques et simplifier davantage vos processus de travail.
Fonctionnalités avancées
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L’électrocardiographe PageWriter TC10 reposant sur une plateforme standard, il s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. De plus, une communication réseau bidirectionnelle avancée utilisant une connexion sans fil sécurisée basée sur des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données patient, du personnel soignant et des informations financières.
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