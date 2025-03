Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.