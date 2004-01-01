AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.