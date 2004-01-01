EPIQ CVx, notre échographe cardiovasculaire haut de gamme construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes capacités basées sur l’IA et de solutions diagnostiques avancées pour vous aider à transcender les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’obtenir une plus grande cohérence, une innovation accessible, des processus plus intelligents et une évolutivité plus facile.
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EPIQ CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
EPIQ CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
EPIQ CVx : 2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
EPIQ CVx : mesures automatisables pour une quantification cardiaque efficace et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
EPIQ CVx : mesures automatisables pour une quantification cardiaque efficace et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
EPIQ CVx : marqueurs 3D
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
L’IA permet de confirmer/réévaluer la taille/la sélection du dispositif grâce à des mesures précises et péri-procédure de l’anneau tricuspide (TV) (dimensionnement initial et plan avec TDM).
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
EPIQ CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
EPIQ CVx : 2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
EPIQ CVx : mesures automatisables pour une quantification cardiaque efficace et reproductible
EPIQ CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
EPIQ CVx : AutoStrain LV avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Conçu pour optimiser vos processus de travail et vous faire gagner du temps, AutoStrain permet de quantifier rapidement et de manière reproductible la déformation cardiaque du VG, de l’OG et du VD en 2D, et inclut automatiquement la fraction d’éjection (Automated EF) et la déformation de la couche intermédiaire (Mid-Layer Strain) pour une évaluation complète du ventricule gauche dans la même application. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour l’évaluation 2D du VG.
EPIQ CVx : 2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Obtenez des résultats rapides et reproductibles et comparez facilement les données fonctionnelles du VG afin d’améliorer le processus de travail et de gagner du temps lors des évaluations du VG. La fonctionnalité 2D Auto EF prend en charge les images sans contraste et la fonctionnalité 2D Auto EF Advanced utilise l’IA pour faciliter la quantification des images avec contraste et sans contraste.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
EPIQ CVx : mesures automatisables pour une quantification cardiaque efficace et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
EPIQ CVx : mesures automatisables pour une quantification cardiaque efficace et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Avec les mesures automatisables, vous pouvez intégralement automatiser les mesures de longueur et Doppler 2D, et gagner encore plus de temps grâce à l’outil assisté par l’IA Smart (Doppler) View ID. L’IA est entièrement fonctionnelle sans ECG.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Face aux espaces étroits et aux cas complexes, la sonde d’ETO Philips X11-4t mini 3D est parfaitement adaptée, vous offrant les dimensions, la portée et les angles nécessaires pour diagnostiquer et traiter davantage de patients. La sonde X11-4t est conçue pour les adultes et les enfants, jusqu’à 5 kg. Le tout en vous offrant la simplicité et l’expertise Philips que vous attendez.
EPIQ CVx : marqueurs 3D
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
3D Markers
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Il est possible de positionner des marqueurs visuels dans un volume 3D ou une reconstruction multiplanaire dans MultiVue afin de simplifier le suivi des points d’intérêt structurels. Les marqueurs 3D permettent d’annoter les anatomies complexes de manière détaillée et aboutissent à des procédures échoguidées plus efficaces.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Offre une IA pour un calcul du volume de régurgitation mitrale (RM) rapide, facile et reproductible afin d’en évaluer la gravité.
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
L’IA permet de confirmer/réévaluer la taille/la sélection du dispositif grâce à des mesures précises et péri-procédure de l’anneau tricuspide (TV) (dimensionnement initial et plan avec TDM).
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Extension nSight Plus pour les sondes principales
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Les modèles X5-1c, X8-2t et VeriSight Pro disposent de la puissance de la technologie logicielle de formation de faisceau. Désormais améliorées par nSight Plus, nos sondes offrent une qualité d’image MPR améliorée et des cadences d’images accrues.
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Efficacité des processus d’ETO
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Flux de travail efficace pour le dimensionnement et le positionnement du dispositif pendant les procédures avec MultiVue et la mémorisation des réglages. MultiVue permet un alignement en un seul clic avec l’anatomie 3D, tandis que la mémorisation des réglages conserve les paramètres d’acquisition et d’imagerie lors du basculement entre les sondes d’échographie intracardiaque, d’ETO et d’ETT.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Conçue pour fournir une morphologie de l’appendice auriculaire gauche en temps réel à partir de l’imagerie 3D en temps réel avec Cardiac TrueVue Glass et pour réduire le temps de quantification de la zone d’apposition de l’appendice auriculaire gauche, même pendant les procédures interventionnelles complexes.
Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 2797. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2025
***Les performances cliniques et la sécurité n’ont pas été établies pour certaines caractéristiques dont l’agrément 510(k) est en attente. Non commercialisé aux États-Unis.
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